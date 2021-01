Non basterà il video trasmesso in extremis da Donald Trump per calmare la folla che aizzata dallo stesso presidente uscente ha preso d’assalto il Congresso americano a Washington, per ridare credibilità e dignità a un uomo che ha creato un danno gravissimo al Paese e alle sue istituzioni. Non soddisfatto dalle decine di ricorsi avviati dai suoi avvocati per contestare l’esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, tutti respinti dalle autorità competenti, l’attuale inquilino della Casa Bianca ha pensato bene di tentare un ultimo colpo di scena, sollecitando il suo vice, Mike Pence, presidente del Senato, a ribaltare l’esito del voto proprio in occasione della riunione del Congresso in cui viene certificato in modo definitivo l’esito delle elezioni presidenziali. Un passaggio...