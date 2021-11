Al termine di un dibattito interminabile e in alcuni momenti rovente, tanto da ricordare un duello rusticano senza esclusione di colpi (che, inevitabilmente, lascerà scorie radioattive nella politica cittadina), il Polo Sportivo e degli Eventi incassa la fiducia dei luganesi: e lo fa con una relativa ampiezza, con un discreto margine. Il Municipio, raramente apparso così coeso davanti alla popolazione a difesa di un progetto, può adesso tirare un enorme sospiro di sollievo e guardare avanti con maggiore fiducia, dopo un inizio di legislatura a dir poco complicato. Il voto di oggi, delicatissimo per l’avvenire della città, per il FC Lugano (che vedeva il proprio futuro sportivo a rischio, malgrado l’avvento della nuova ambiziosa proprietà) e non da ultimo per l’Esecutivo, non può cancellare...