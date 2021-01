Sarà pure una classifica di difficile lettura, ma l’ultimo posto del Berna – mica del Niederbipp, con tutto il rispetto per il Niederbipp... – non può non destare scalpore. Anche perché gli Orsi – per quello che può valere – sono pur sempre i campioni in carica del campionato. Già, una ventina di mesi fa la squadra della Capitale festeggiava il titolo al termine della finale contro lo Zugo, prima di cadere in una sorta di buco nero. Nella disgraziata ultima stagione non si è qualificata per i playoff – poi non disputati a causa della pandemia di coronavirus – ed ora, appunto, naviga tristemente nei bassifondi della classifica dopo aver perso il derby con il Langnau e aver subito una vera e propria lezione a Losanna.

È vero, il Berna è reduce da una quarantena e ha giocato le ultime due partite a ranghi ridotti, senza parecchi titolari. Ha però perso la bellezza – o la «bruttezza»... – di 13 delle 18 partite giocate: un vero e proprio disastro, per il club elvetico più potente e soprattutto più abbiente. L’unico in grado di chiudere le stagioni in attivo, tanto per dire. Ma in epoca di COVID-19 anche i ricchi piangono. Anzi, forse – in una sorta di paradosso – piangono più i ricchi dei poveri. Senza pubblico e senza i faraonici introiti garantiti dal settore della ristorazione anche il Berna è costretto a risparmiare. Per provare a raddrizzare una situazione a dir poco sconcertante, le follie non sono consentite. E servirebbero magari anche a poco, perché la netta impressione è che il Berna abbia in qualche modo perso il lume della ragione proprio dopo la conquista dell’ultimo titolo. Nel gennaio dello scorso anno ha licenziato il tecnico finlandese Kari Jalonen – che ha lasciato la Capitale dopo aver conquistato due titoli in tre anni... – poco dopo avergli prolungato il contratto. Affidando poi senza successo la squadra ad Hans Kossmann, sperando in un improbabile miracolo.

Confrontato – è vero – ad un ricambio generazionale, il Berna ha poi deciso nella scorsa primavera di ingaggiare l’ex portiere della nazionale femminile Florence Schelling quale nuovo direttore sportivo. E a 31 anni la zurighese è diventata la prima donna al mondo ad essere nominata General Manager di una squadra maschile di professionisti. Una trovata pubblicitaria, per alcuni. Una ventata di aria fresca in un universo dominato dagli uomini, per altri.

Fatto è che la Schelling si è trovata catapultata in un contesto probabilmente più grande di lei. Non perché donna – ci mancherebbe altro – ma perché ha dovuto e deve subire una pressione fortissima senza aver precedentemente maturato esperienze manageriali. È stata gettata nell’arena senza nessuna protezione e adesso rischia di essere mangiata viva. Anche e soprattutto da chi l’aveva spinta sotto la luce dei riflettori. Dovrà essere davvero forte, Florence Schelling, per resistere alla tormenta. Anche perché la scelta – davvero tutta farina del suo sacco? – di affidare la squadra allo sconosciuto Don Nachbaur ha fatto storcere il naso a parecchi nei dintorni della PostFinance Arena. Il 61.enne coach austro-canadese se n’è intanto già andato adducendo ragioni personali e il povero Mario Kogler – nominato allenatore ad interim – non sa più che pesci pigliare. Dopo anni di trionfi la confusione regna insomma sovrana, a Berna. Tanto che anche il ruolo dell’onnipotente CEO Marc Lüthi inizia ad essere messo in discussione. E per un club abituato a dominare la scena non è mai evidente gestire senza fare troppi danni i momenti di crisi. Ed intanto la squadra sprofonda: era dal 1986 – anno dell’ultima promozione in Serie A – che il Berna non occupava l’ultimo posto in classifica.

