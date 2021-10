Il premio Nobel per la Pace attribuito quest’anno a due coraggiosi giornalisti, la filippina Maria Ressa, impegnata a denunciare gli abusi di potere e il crescente autoritarismo nel suo Paese d’origine, e Dmitri Muratov, che da decenni difende la libertà d’espressione in Russia, lancia un importante segnale all’intera comunità internazionale. La libertà di espressione è una condizione indispensabile per garantire la democrazia e la pace duratura, per cui vanno elogiati e difesi tutti i giornalisti che si battono per difendere questo diritto fondamentale.

In effetti, pur essendo intitolato a due persone attive nel campo dell’informazione, il Nobel per la Pace 2021, come hanno sottolineato i responsabili del Comitato Nobel norvegese, è dedicato a tutti i giornalisti che difendono con coraggio...