Le bellezza di nostro Cantone è straordinaria, dalle montagne ai laghi che ne esaltano la poesia e da oltre cento anni richiamano preziosi turisti. Gli antichi alberghi erano bellissimi e quelli rimasti ne sono una prova. Giungevano firme di rilievo spesso in discrezione, scrittori, poeti, artisti e musicisti. Per esilio volontario o forzato anche rilevanti figure politiche hanno passeggiato lungo i laghi o nei boschi. È stato raccontato quasi tutto e le figure che hanno vissuto qui o vi hanno soggiornato sono state di primo piano internazionalmente. Sono talvolta sorpreso da italiani di cultura che lavorano qui, anche in ambiti elevati, che si meravigliano quando si ricorda che per fare l’Italia libera qui trovarono asilo Mazzini e il primo presidente italiano per elezione Luigi Einaudi.