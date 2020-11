È un testa a testa elettorale che sta tenendo con il fiato sospeso gli Stati Uniti - e tutti noi, dal momento che la superpotenza americana ha un ruolo fondamentale negli equilibri politici mondiali – quello in corso tra Donald Trump e Joe Biden. In un mare di incertezza, almeno tre sono le sicurezze emerse in questa prima estenuante parte di spoglio delle schede. La prima: Donald Trump, piaccia o non piaccia, è un lottatore indomito e l’ha dimostrato ancora una volta. Il presidente ha infatti sovvertito ogni pronostico, come già accaduto quattro anni fa in occasione della sua elezione, per certi versi clamorosa, ai danni di Hillary Clinton. Trump, dati provvisori alla mano, ha ridimensionato le speranze di Joe Biden al termine di una campagna elettorale condotta «da perdente morale», ma in...