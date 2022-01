Il no del Gran Consiglio al calar della notte alla sperimentazione del modello di Scuola media per il cosiddetto «superamento dei livelli» è il frutto di una discussione e di mosse politiche di bassissimo livello. Qualcuno si è affrettato a dire che per ribaltare il risultato di 42 no e 40 sì sarebbero bastati i favori dei tre deputati del Movimento per il socialismo (MpS). Ragionamento che regge a livello algebrico, ma non dal profilo squisitamente politico, dato che l’MpS è nato per dire no, per fare sgambetti a destra, ma con ancora maggior gusto, a sinistra. D’altronde è sempre così: trovare un colpevole, rifuggendo dall’autocritica. Il no di mercoledì sera, di fatto, chiude il capitolo scuola sotto la gestione di Manuele Bertoli, salvo si giunga alla clamorosa ricandidatura nel 2023,...