Finalmente. Sì, finalmente il Lugano è tornato a pronunciare in maniera ufficiale la parola magica: titolo. Ambizione non fa rima con arroganza, anzi. Per troppi anni il club bianconero si è accontentato di vivere in una sorta di limbo: la voglia di tornare grandi – per una sorta di inspiegabile pudore – nelle ultime stagioni non aveva mai trovato un riscontro concreto alla voce «obiettivi sportivi». Una mancanza di coraggio che si è rivelata un ostacolo di non poco conto nel processo di rilancio del club. Oggi invece il mondo dell’hockey elvetico sa che il Lugano desidera fare di nuovo sul serio: da qui a tre - cinque anni, alla Cornèr Arena si vuole tornare ad essere i più forti. Per pianificare nel migliore dei modi il progetto, il Lugano aveva ed ha bisogno di un uomo forte, di un temerario...