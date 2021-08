Il virus circola soprattutto tra i non vaccinati, ad oggi ben oltre un terzo degli svizzeri: constatazione lapalissiana quanto amara, che conferma come l’assillo del coronavirus ci accompagnerà anche per i prossimi mesi e che alimenta preoccupazioni a più livelli, in primis quello economico, per una situazione che sta nuovamente peggiorando, un po’ come accadde un anno fa, quando la seconda ondata fece più vittime della prima. Una nuova minaccia - lo dicono innanzitutto i crudi numeri, oltre agli esperti - sta dunque bussando alla porta del nostro Paese ed è meglio intercettarla per tempo: i ricoveri stanno infatti aumentando a ritmo serrato, con un potenziale pericolo di sovraccarico del sistema sanitario e delle terapie intensive. È uno scenario che il Consiglio federale avrebbe voluto evitare....