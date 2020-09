Dobbiamo essere grati al gruppo del Partito liberale radicale e in primis alla deputata Natalia Ferrara: grazie alla loro fermezza sui principi basilari dello Stato di diritto ci è stata risparmiata l’ennesima sceneggiata di una commissione parlamentare d’inchiesta (CPI). Con una decisione a sorpresa, e con un solo voto di scarto (quanto è stato prezioso quel no), il Gran Consiglio ha rifiutato ieri di dare seguito alla richiesta formulata un anno fa dal presidente del PPD e sostenuta dalla Gestione. Sarebbe stato un altro esercizio costoso (80 mila franchi) e in questo caso non solo inutile, ma deleterio, perché oggetto dell’indagine doveva essere una vicenda che tocca aspetti personali, emotivi, intimi, delicatissimi, che sono causa di sofferenza anche a distanza di anni: gli abusi sessuali...