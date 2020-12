Concludo oggi, con questo editoriale, il quinquennio quale direttore responsabile del «Corriere del Ticino» e i 40 anni di carriera giornalistica. Mai avrei voluto farlo nell’edizione più triste per il giornale, quella in cui rendiamo omaggio a Matilde Bonetti Soldati, che ci ha lasciati proprio in questi ultimissimi scampoli di un anno sciagurato. La ricordiamo con la splendida immagine qui a lato e nelle pagine interne. A lei, noi del «Corriere», dobbiamo tutto. E quando si dice tutto, è davvero tutto.

Ma torno al saluto ai nostri lettori, prendendomi per una volta tutto lo spazio necessario. Ne chiedo venia: non capiterà più. Nel gennaio del 1981 scrissi sulla «Gazzetta Ticinese» il primo articolo, un piccolo servizio di cronaca luganese (gli aiuti del Ticino a Sant’Angelo dei Lombardi,...