Il video della rissa con coltello a Pregassona, scoppiata tra due cittadini iracheni appena fuori da un supermercato, lascia sbigottiti: per la violenza e la truculenza della scena beninteso - si vede solo la parte finale, con i contendenti a terra inzuppati di sangue come l’asfalto che li circonda - ma, soprattutto, per il senso di responsabilità e l’audace gesto di una comune cittadina. Quest’ultima, che stava uscendo dal negozio, merita l’appellativo di eroina - sebbene lei lo rifugga - per essere intervenuta in una circostanza drammatica, convincendo l’uomo che in quel momento impugnava il serramanico a farselo consegnare, mettendo di fatto fine all’alterco e, soprattutto, preservando l’incolumità (quel che ne rimaneva) dei due contendenti. «Nel nome di Dio, nel nome di Allah, lascia andare...