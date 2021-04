L’annuncio giunto ieri da Berna ha fatto affiorare un genuino sorriso sui nostri volti dopo lunghe settimane di incupimento e preoccupazione, perfino di disperazione per i titolari delle attività particolarmente colpite dalle misure anti-COVID. È come se, d’un tratto, potessimo riappropriarci di una piccola ma desideratissima fetta di libertà. E sebbene la strada verso la normalità resti lunga, e debba inevitabilmente procedere in parallelo con una campagna vaccinale che auspichiamo più efficiente per una nazione modello come deve continuare ad essere la Svizzera, la data di lunedì prossimo – quando gli allentamenti entreranno in vigore – simboleggia fin da oggi una ripartenza. Il Consiglio federale ha deciso dunque di andare incontro alle richieste di una popolazione esasperata e di riaprire...