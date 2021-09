Un conto è dirlo, un conto è farlo: c’è chi pensava che il segreto dell’urna avrebbe potuto smentire i risultati dei sondaggi che vedevano il voto a favore del «Matrimonio per tutti» godere di un ampio consenso «di facciata» tra la popolazione svizzera. Non è stato assolutamente così dal momento che il «sì» non solo ha prevalso largamente (oltre il 64%), ma addirittura in tutti i cantoni svizzeri (con un tiepido 53% in Ticino, il risultato più basso dopo quello di Appenzello Interno), scongiurando quindi anche la ventilata spaccatura tra centri urbani e realtà rurali, tra la Svizzera più progressista e quella «dura e pura». La modifica legislativa, sostenuta dal Consiglio federale e approvata a larga maggioranza da entrambe le Camere, entrerà insomma a regime. L’esito di ieri segna una svolta...