Un’attenuante, seppur di peso, ma non un alibi. Il Lugano ammirato prima della sosta natalizia sarebbe probabilmente stato più forte delle ingiustizie subite dagli arbitri Wiegand e Ströbel. D’altra parte Chris McSorley, seppur infuriato, ha puntato il dito sulla prestazione della sua squadra contro il Bienne. Un po’ a sorpresa il coach canadese ha criticato il lavoro difensivo di alcuni dei suoi giocatori, nonostante i bianconeri contro i seeländer abbiano subito una sola rete a ranghi completi. È vero, il Lugano dietro ha concesso parecchio ed era reduce dalle cinque sberle prese la sera prima a Zugo. A colpire maggiormente in queste prime tre partite dell’anno sono però le difficoltà incontrate dai bianconeri in fase offensiva. Delle quattro reti segnate, tre portano la firma di Mark Arcobello...