«Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera ha fatto irruzione, in maniera inattesa, la pandemia che ha messo in luce le nostre false sicurezze ». Il Papa nell’enciclica diffusa ieri sembra per un attimo ringraziare il virus che ha dimostrato che «non ci si salva da soli». È solo un’impressione, ovviamente. «Se tutto è connesso, è difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà». Francesco aggiunge che il virus non è un «castigo divino». E afferma con decisione: è l’ora di «sognare come un’unica umanità in cui siamo tutti fratelli». L’uso di questo verbo, sognare, in un documento papale, è per certi versi sorprendente. Ma si esce dagli incubi, dalle guerre come dalle pestilenze, anche e soprattutto coltivando la libertà...