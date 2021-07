Dopo l’affossamento del progetto di fusione tra Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo nella votazione popolare del 25 novembre 2007, nel Basso Mendrisiotto si torna a parlare di aggregazioni, operazione già riuscita a tappe nell’Alto Mendrisiotto con la nascita nel 2013 della Città di Mendrisio. Già prima delle elezioni comunali dello scorso 18 aprile, il sindaco della cittadina di confine Bruno Arrigoni aveva rilanciato l’idea, poi formalizzata in maggio dal Municipio di Vacallo che ha invitato i Comuni di Chiasso (la cui popolazione nella consultazione del 2007 disse sì), Balerna, Morbio Inferiore, Breggia e Novazzano a incontrarsi per discutere della questione e capire quale consenso politico vi sia oggi per riavviare un progetto aggregativo che abbia un minimo di solidità. Sarà questo nella...