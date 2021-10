Sarà finalmente la volta buona per abolire il valore locativo? In Parlamento è stato assestato un primo colpo ma i proprietari di case dovrebbero moderare le loro speranze. Il voto abbastanza tirato con cui il Consiglio degli Stati, nell’ultima sessione, ha approvato la riforma da lui stesso voluta e meticolosamente preparata, è rivelatore delle difficoltà e degli ostacoli che ancora si parano davanti a un cambiamento del sistema di imposizione della proprietà abitativa. Niente di sorprendente. Negli ultimi decenni sono stati fatti più tentativi, ma non c’è mai stato verso di arrivarne a una. In tanti, e a più livelli, hanno dovuto alzare bandiera bianca. Quando si toccano formule consolidate, che garantiscono da tempo determinati equilibri, si innescano resistenze che impediscono di trovare...