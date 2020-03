«In queste ore per me il calcio conta zero e mi dà quasi fastidio parlarne». Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton e leggenda del mondo pallonaro, riassumono bene la situazione che sta vivendo lo sport in questi giorni in cui si mescolano a velocità vertiginosa preoccupazioni, paure e ansia. Ma anche solidarietà e speranza, fortunatamente. Ore pesanti e difficili, in cui partite, manifestazioni, campionati e gare di ogni genere vengono annullate una dopo l’altra: lo sport professionistico è chiamato a fare un passo indietro anche e soprattutto a livello concettuale. Può aiutare a distrarsi, per un po’, e per questo l’emittente italiana Sky ha deciso di riproporre nel weekend la cavalcata della squadra azzurra ai Mondiali di calcio del 2006. Lo sport quale veicolo foriero...