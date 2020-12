Il titolo che precede questo scritto è volutamente provocatorio. Perlomeno rispetto a quanto accaduto a Cornaredo. Per certi versi prospettabile e soprattutto attesissima dagli avvoltoi appostati a nord del massiccio del San Gottardo, la prima battuta d’arresto stagionale del Lugano non ci fa in effetti godere. No, il weekend è stato perfetto per un altro motivo. Qualcosa di incredibile, come eccezionale - nonostante lo stop di ieri - è stata la prima parte del campionato bianconero. Okay, ma quindi? Quindi non accadeva da oltre due mesi che un turno di Super e Challenge League riuscisse a svolgersi senza alcun rinvio. Venti squadre, dieci partite. È successo. Di nuovo. L’ultima volta correvano il 3 e il 4 ottobre e gli stadi riaprivano a più di mille tifosi.

Senza farsi troppe illusioni, val...