Lo sport professionistico svizzero, che per mesi ha vissuto trattenendo il fiato, può finalmente respirare. Le decisioni del Consiglio federale in merito alla riapertura dei grandi eventi a partire dal prossimo 1. ottobre costituiscono una salutare boccata d’ossigeno per il calcio e soprattutto per l’hockey. Le indiscrezioni della vigilia non promettevano nulla di buono per il mondo del disco su ghiaccio elvetico, ma in ultima analisi Berna ha saggiamente scelto di uniformare la situazione e di non fare distinzioni tra impianti aperti e chiusi. A pallone e puck è insomma stato riservato lo stesso trattamento: ed è giusto così, in questi mesi di dubbi, paure, incertezze e confusione. La regola dell’occupazione massima dei due terzi dei posti a sedere di ogni stadio o pista può allora soddisfare...