«L’Europa con l’Ucraina rischia la più grande crisi di profughi di questo secolo»: l’allerta lanciata dall’Onu attraverso l’Alto commissario per i rifugiati Filippo Grandi troverà presto riscontro nella nostra quotidianità. Ieri sera gli esuli erano già oltre un milione e secondo le previsioni ufficiali supereranno nelle prossime settimane la soglia dei quattro milioni: intanto a migliaia hanno già trovato accoglienza perfino in Moldavia, nazione più povera d’Europa, segnale inequivocabile della disperazione che fa muovere queste persone. Mentre l’Unione Europea tenta di approvare un piano straordinario per l’accoglienza dei rifugiati e per facilitare il loro approdo negli Stati membri, appare chiaro che le conseguenze di quest’esodo toccheranno anche il nostro Paese che, come confermato dalla...