Ci vuole rispetto, prima di tutto. Rispetto per l’uomo e per il lavoro di Serge Pelletier. Lo scorso anno il tecnico di Montréal ha ripreso il Lugano in una posizione di classifica critica – dopo i disastri di Sami Kapanen – e in un modo o nell’altro lo ha portato nei playoff. E oggi la squadra bianconera si trova al quinto posto. Mica ultima. Il tecnico del Québec è però il primo a sapere come vanno le cose nell’hockey e nello sport in generale. È una posizione sempre sull’orlo del precipizio, quella di un allenatore. E le parole pronunciate da Hnat Domenichelli a Friburgo suonano come una mezza bugia bianca, quelle dette a fin di bene e che – in teoria – non fanno male a nessuno. Il direttore sportivo bianconero ha confermato di aver chiamato Chris McSorley, «per sapere come sta e per chiedergli...