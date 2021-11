«Non importa se hai già visto mille volte la Nascita di Venere di Botticelli: niente ti prepara all’impatto con gli innumerevoli capolavori della galleria degli Uffizi a Firenze visti dal vero». È la motivazione con la quale di recente Timeout ha dichiarato il museo fiorentino «il migliore del mondo», ponendolo davanti al Louvre di Parigi e al Moma di New York, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Basta varcare la soglia degli Uffizi per capire le ragioni della nota rivista culturale inglese.

La sfilata di personaggi che hanno segnato la storia dell’arte sarebbe da capogiro se, per un attimo, la finzione cinematografica di «Una notte al museo» divenisse realtà.

Uno stato confusionale da troppa magnificenza che si prova non solo all’interno degli Uffizi, ma pure in ogni angolo della città.

Del resto è a Firenze che nel 1817 lo scrittore francese Stendhal giunse «a quel livello di emozione dove s’incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere». Da qui, la famosa sindrome che porta il suo nome.

Per non parlare dei tesori custoditi nelle chiese minori, come la pala con il «Trasporto del Cristo al sepolcro» di Pontormo all’interno di Santa Felicita, a due passi da Ponte Vecchio e Piazza Pitti.