Caro signor Frank De Boer,sognava una nuotata nei canali di Amsterdam per festeggiare il titolo europeo dell’Olanda e invece torna a casa rinverdendo la sua fama di perdente. A questo punto, una nuotata potrà comunque farsela, ma meglio se non si farà riconoscere da nessuno quando uscirà dall’acqua con l’asciugamano sulle spalle. Non crede di aver alzato un po’ troppo l’asticella delle ambizioni, vista la squadra che si ritrovava e che contro il primo avversario di rango l’ha tradita, da de Ligt che ha preso un rosso ingenuo, a Stekelenburg che è sembrato un portiere d’albergo, passando per Wijnaldum che ieri non ha nemmeno timbrato il cartellino?Adesso sarà sbranato dalla critica, che non le ha risparmiato nulla e non vedeva l’ora che il suo Europeo si concludesse. Se persino suo fratello...