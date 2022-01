Una vicenda surreale. Triste, soprattutto. Innescata da un messaggio sui social e terminata in un’aula di tribunale. Tre i giudici designati, centinaia di milioni quelli intervenuti nelle ore precedenti. La spavalderia e la superficialità di Novak Djokovic, entrambe colpevoli, hanno trasformato una fragile esenzione medica in una delle pagine più buie dello sport moderno. Oddio, di sport non si è mai trattato. Quel detonatore, una volta pigiato, ha mandato tutto all’aria. Prestando il fianco agli estremismi. Agli isterismi, anche. Con una figura polarizzante, il serbo, che ha accettato di farsi strattonare ulteriormente. Su una superficie minata, ingiocabile persino per il tennista più forte al mondo. Teatro di una partita indecente. Non necessaria, di questi tempi. Colpevolisti contro innocentisti....