Un esame di maturità? No. Perché alla maturità, solitamente, ci si arriva dopo quattro-cinque anni di intenso studio. Bocciando qualche test qua e là. E imparando con il tempo quali sono gli strumenti per fare la differenza. Per emergere. Vladimir Petkovic, prima di laurearsi con ottimi voti, ne ha impiegati addirittura sette. Bucarest, la sede della tesi finale. Curioso, perché solo qualche giorno prima, la bozza presentata al pubblico era stata vittima del temuto pennarello rosso. Troppi gli errori, troppe le leggerezze, dopo aver annunciato di essere pronto a emanciparsi da un passato complicato. Infarcito di «vorrei ma non posso». L’eccesso di fiducia in se stesso e nella propria Nazionale, si era tradotto nell’avvicinamento alla fase a gironi di Euro 2020 e soprattutto al derby con l’Italia...