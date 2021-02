Il Ticino torna a vincere un Mondiale di sci alpino e lo fa grazie a una predestinata. Sono trascorsi trentasei anni dallo storico successo in discesa libera conquistato da Michela Figini a Bormio nel 1985. Più di una generazione. A chi altri poteva toccare questo onore, se non a Lara Gut-Behrami, regina dei super-G? La bionda di Comano raccoglie il testimone e si infila l’oro al collo. Il primo nella sua carriera. Di gare Lara ne ha vinte tantissime (trenta in Coppa del mondo) e conosce bene il significato delle forti emozioni. Quelle che ti proiettano in alto, ma anche quelle che ti fanno sprofondare nella neve. Gioie e dolori fanno parte dello sport. Ma questa volta è di una gioia che vogliamo parlare. E soprattutto di una gioia condivisa. O meglio, da condividere. L’oro iridato, come quello...