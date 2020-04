Anche chi non ha il dono della fede può cogliere l’occasione di questa insolita Pasqua come invito alla meditazione, evitando di «accomodarsi in un angolino calmo e poco disturbato» (vescovo Lazzeri, omelia per la Domenica delle palme). Una riflessione laica, civile, che prenda spunto dal fatto storico ricordato nella festività religiosa: il processo e la condanna a morte di Gesù di Nazareth nell’anno 33 dell’era cristiana per i reati di sedizione e lesa maestà. La sentenza del prefetto romano della Giudea, Ponzio Pilato, fu emessa sotto Tiberio, il secondo imperatore, colui che ripristinò la lex de maiestate, strumento col quale gli oppositori politici potevano essere legalmente tolti di mezzo. Tenendo ben presente l’esigenza di non destoricizzare quegli eventi (e vale anche per la leggenda...