L’aumento della disoccupazione e quello dell’indebitamento pubblico rappresenteranno i lasciti duraturi di questa crisi determinata dal coronavirus. Le contromosse di autorità politiche e monetarie sono state il varo di ampi programmi per mitigare gli effetti negativi delle misure di confinamento, che hanno parzialmente bloccato l’attività economica, e l’intervento delle banche centrali, che con la stampa di moneta e il successivo acquisto di titoli del debito pubblico hanno dato ossigeno alle finanze statali ed evitato un aumento del costo del denaro. Questa prima risposta deve essere ora seguita da misure per rilanciare la crescita ed evitare che la crisi economica sfoci in una crisi finanziaria. A tale scopo sono previsti e/o prevedibili massicci stanziamenti dei singoli Paesi o nel caso...