Nella storia della politica estera svizzera la decisione di ieri del Consiglio federale di aderire alle sanzioni dell’Unione europea contro la Russia segna una svolta rispetto al passato e alle misure sfumate già annunciate giovedì scorso. L’ambiguità di queste ultime non poteva reggere non tanto verso le pressioni dell’UE ma verso una situazione di oggettiva gravità – l’aggressione unilaterale di Putin all’Ucraina – che ha riportato la guerra nel Vecchio Continente e che causerà effetti concatenati, come l’esodo degli ucraini. «Fare il gioco dell’aggressore non è compatibile con la nostra neutralità», ha detto il presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis durante la conferenza stampa di ieri. C’è voluto qualche giorno di ponderazione...