La lunga agonia è terminata. Il consiglio d’amministrazione della Lugano Airport SA (LASA), evitando il fallimento della società, ha deciso saggiamente di staccare la spina prima di avventurarsi in un tentativo di rilancio dello scalo con possibilità di riuscita quasi nulle. I referendisti rosso-verdi, che contestavano la ricapitalizzazione decisa dal Gran Consiglio e dal Consiglio comunale di Lugano per un totale di circa nove milioni e mezzo di franchi, non hanno neanche dovuto giocare la partita per vincere, anche se il confronto democratico davanti al popolo sarebbe stato preferibile. Non ci saranno dunque né la votazione popolare comunale prevista per il 28 giugno né quella cantonale che non era ancora stata riagendata dopo l’annullamento della data del 26 aprile (proprio questo week-end)...