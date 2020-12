Mentre la ristorazione chiude un mese per decreto federale, gli impianti di risalita di diversi cantoni restano aperti su decisione delle singole autorità cantonali. Volenti o nolenti è così e dovremo imparare e conviverci. Bar e ristoranti pagano un po’ per tutti e, loro malgrado, senza che vi siano delle rilevanze oggettive e incontestabili, sono ritenuti sinonimo di contagio da coronavirus. La somma delle due decisioni fa sì che, nelle imminenti vacanze natalizie, quando in quota il vento è sferzante e il freddo pungente, potremo lanciarci sulle piste godendo di quel senso di libertà che solo scivolare sulla neve in maniera spensierata nell’incantevole scenario delle nostre montagne sa dare. Sono sensazioni stupende e, lo dicono anche gli esperti, generano un benessere psicofisico impareggiabile....