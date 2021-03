Un anno fa ci apprestavamo a vivere il periodo più buio della lunghissima pandemia da coronavirus. Il weekend di metà marzo difficilmente lo scorderemo, con le gravi comunicazioni dell’allora presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta che annunciava lo stop di tutte le attività non essenziali in Ticino, supportato a ruota dal Consiglio federale che decretò lo stop delle scuole di ogni ordine e grado in tutta la Svizzera. La decisione di chiudere le aule arrivò al termine di polemiche politico-istituzionali con alcuni Comuni in aperta sfida con il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, reo di non considerare la serietà della situazione. Un derby che, ripercorso ora, risuona come assurdo, sterile e inutile.

E veniamo al presente: nelle ultime settimane abbiamo assistito...