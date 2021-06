Dai timori della vigilia al sorriso liberatorio e spensierato per il felice epilogo di un anno «eccezionalmente normale». La scuola che si appresta a concedersi le meritate vacanze ci permette di affermare con grande soddisfazione che «è andata bene» e che la Svizzera e il Ticino hanno saputo garantire ciò che altre nazioni si sono dimostrate incapaci di dare: la continuità dell’insegnamento nella sua forma più classica, nelle aule con docenti e compagni, fatta eccezione per ridotte puntuali limitazioni che però non hanno compromesso la sostanziale regolarità. È vero che l’obbligo della mascherina non ha agevolato i rapporti sociali all’interno della scuola, ma consideriamolo come una sorta di minimo sacrificio per beneficiare di tanti altri vantaggi per quella crescita formativa e intellettuale...