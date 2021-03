In Svizzera mostrare il volto è un dovere da far rispettare a livello nazionale, senza mezze misure o soluzioni cantonali à la carte. Burqa e niqab sono il simbolo di un’ideologia totalitaria, un certo Islam politico, che non deve mettere radici perché sottomette la donna e si scontra con le comuni regole del vivere insieme. È questo, in buona sostanza, il segnale uscito dalle urne con l’approvazione dell’iniziativa popolare contro la dissimulazione del viso. Un sì che sconfessa non solo Governo e Parlamento, ma anche quella parte della classe politica svizzera che ha combattuto l’iniziativa con l’argomento della difesa dei diritti individuali e lo ha banalizzato con l’esiguità del numero di casi reali, senza badare alla preoccupazione per il modo con cui certi cambiamenti vengono percepiti...