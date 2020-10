isogna scendere molto a sud. Dalla stazione ferroviaria di Lugano sono esattamente 1.174 chilometri. Direzione sud-sud est. Dopo tutti questi chilometri, a volerli percorrere con un aereo, con un treno, in auto o persino a piedi, come fosse un cammino iniziatico, si arriva presto o tardi a Gagliano del Capo. Gagliano del Capo è un paesino del Salento. L’Istat (l’istituto italiano di statistica) ci informa che nel 2017 contava 5.154 abitanti. Ed è a 8 chilometri e mezzo da Santa Maria di Leuca, il punto più estremo del tacco d’Italia. Oltre Leuca c’è soltanto mare. Nel Medioevo avrebbero detto che è una «finis terrae», un luogo dove non passi per caso, o per dirigerti da qualche altra parte. Perché lì non ci si imbarca neppure per la Grecia o per altre mete del Mediterraneo. Per fare quello...