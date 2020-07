Divertente per alcuni, snervante per altri. Strano, soprattutto. Anzi, stranissimo. Al termine della Super League 2019-20 mancano appena due turni. Eppure, in mano abbiamo pochi verdetti. Due, per la precisione. Il quarto posto del Servette e la retrocessione del Neuchâtel Xamax. Due risultati meritati, nel bene come nel male. E poi? Niente, poi vale tutto e il contrario di tutto. Perfino il Lucerna di Fabio Celestini (quinto) non può escludere lo scenario peggiore, benché remoto (Don Fabio faccia gli scongiuri): scivolare giù, al penultimo rango sinonimo di spareggio con la seconda di Challenge. Ahia.

Spulciando le statistiche, raramente negli ultimi anni il massimo campionato svizzero è rimasto aperto, incerto e – diciamolo – assurdo così a lungo. Ad esempio, per trovare un titolo altrettanto...