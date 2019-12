Nella serie tv cult Friends è sempre lì, sullo sfondo. Mentre Monica e Chandler litigano sull’iconico divano arancione oppure Joey e Phoebe recitano e cantano sulle vicine poltrone. Parliamo della porta d’entrata del Central Perk, il celebre bar sfruttato come set per la sitcom a stelle e strisce. Fateci caso: mentre va in scena la gag di turno dal locale continuano a entrare e...