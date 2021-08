Infine la Swiss Football League è scesa in campo. Rinviando a data da stabilire Young Boys-Lugano, i vertici del calcio elvetico hanno scoperto le proprie carte, rivelando i loro veri intenti: evitare che per il terzo anno consecutivo la fase a gironi della Champions League non contempli alcuna squadra rossocrociata. Una scelta condivisibile, coraggiosa anche, che però ha fatto e sta facendo tuttora discutere. Perché - si sono chiesti in molti - muoversi in questa direzione proprio ora, creando un pericoloso precedente? Perché «falsare» parzialmente la Super League, obbligando l’YB a un ampio turnover contro il Sion il 7 agosto - match poi vinto dai vallesani -, ma non contro il Lugano due settimane più tardi? Perché, infine, imporre agli stessi bianconeri una quindicina di giorni di pausa...