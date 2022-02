Conseguentemente all’interruzione delle negoziazioni sono apparsi importanti inconvenienti per l’economia nei rapporti di affari bilaterali tra UE e la Svizzera. In modo particolare per la certificazione di prodotti della tecnologia medica. A breve si potrebbero constatare altri peggioramenti nei rapporti ad esempio nel settore della costruzione meccanica. A lungo termine non si esclude il verificarsi di danni strategici che si rifletterebbero sul dinamismo della regione economica europea, eventualità che si dovrebbe evitare.

Molte piccole, medie ma anche grandi imprese tedesche e svizzere intrattengono da anni intensi rapporti economici. Con un comune commercio estero di oltre 101 miliardi di euro nel 2020 la Germania è il più importante partner economico della Svizzera. Per l’UE la Svizzera...