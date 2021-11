Milleduecentoventi franchi al mese in meno. È questo, in soldoni, il calo del salario mediano dei laureati in Ticino negli ultimi vent’anni. Un dato, o meglio, una tendenza preoccupante. Le ragioni alla base di questa flessione sono molteplici. Una su tutte: la democratizzazione degli studi. Un fenomeno che, va detto sin da subito, non è certamente negativo. Anzi, una società che può godere di un alto numero di «universitari» è una società - nell’accezione più vasta del termine - più ricca. Dal punto di vista economico, però, il fatto che oggi i laureati siano molto più numerosi, contribuisce, nella logica dell’offerta e della domanda, al calo del loro salario. In passato erano un’élite e potevano chiedere stipendi maggiori, oggi sono quasi la maggioranza e quindi è per loro più difficile contrattare...