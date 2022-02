Un ultimo spiraglio, la carta della diplomazia, prospettata ieri notte in extremis dopo la lunga telefonata tra Putin e Macron. Tra Russia e Occidente a prevalere era stata finora l’opzione della pressione permanente. È quanto Mosca era andata facendo da due mesi senza sosta e senza allentare mai la tensione, mescolando gesti apparentemente distensivi, come l’annuncio del ritiro poi rivelatosi una bugia, e la disponibilità a negoziare nonostante la forza militare dispiegata ai confini con l’Ucraina. Così facendo Mosca aveva recapitato di continuo a europei e americani il messaggio che il conflitto sarebbe stato possibile in ogni momento. Tale strategia si era retta su due elementi: il parziale blocco, grazie al pattugliamento nel Mar Nero delle navi da guerra russe, dell’export di grano e farina...