Cosa abbiamo fatto di male? Qualcuno me lo spieghi. Prima il coronavirus, una pandemia arrivata così all’improvviso. Un evento più improbabile della vittoria del Leicester in campionato, della Grecia campione d’Europa e di un sorriso sul volto di Andrea Pirlo. Ma tant’è. Ci ha colpiti e affondati. La passione è stata messa da parte, i campionati annullati, per un evento che di solito coincide con una guerra mondiale. Ora ne stiamo uscendo. O qualcosa di simile, ma almeno stiamo rincorrendo alla Mo Farah una certa normalità. Lunghe falcate, per riprenderci quello che è nostro (alla don Pietro Savastano in Gomorra). A pochi passi dal traguardo, ecco lo scherzetto che arriva dal cielo. Una situazione che alle nostre latitudini non si vedeva da anni. Tutto o quasi rinviato. Verrebbe da urlare contro...