Negli Stati Uniti le tensioni razziali scoppiate dopo la barbara uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto bianco a Minneapolis non accennano a diminuire, anche a causa di nuovi episodi di uso sproporzionato della violenza da parte delle forze dell’ordine. I danni derivanti da questo clima sociale infuocato rischiano di essere molto più gravi del previsto. Tanto per cominciare le continue manifestazioni che si tengono in diverse parti del Paese contro la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani stanno incidendo sul numero di nuovi contagi da coronavirus. Ma c’è di peggio; nelle ultime settimane alcuni agenti di sicurezza e poliziotti sono stati presi di mira da manifestanti facinorosi per il semplice fatto di rappresentare una categoria professionale al momento poco...