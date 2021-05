Asia è nervosetta perché non sa come organizzare le sue vacanze estive. «Questa storia dei vaccini contro il coronavirus mi scompiglia tutto, perché non so ancora quando potrò fare il primo e quando il secondo. Come faccio a prenotare le vacanze? Dopo un anno di reclusione ci sarà pure il diritto di svagarsi come e quando si vuole», ha borbottato inveendo contro il Consiglio federale. Che tuttavia c’entra fino a un certo punto. Per gli inaccettabili ritardi sulle vaccinazioni si può certo dire che a Berna si alzano presto ma si svegliano tardi. Non è nemmeno motivo di orgoglio il modo incoerente con cui si sono gestite le chiusure. Farla pagare per tutti al ramo della ristorazione è stato un po’ troppo facile, anche se alcuni esponenti del settore che ora fanno i piangina addolorati non hanno...