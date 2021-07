In tutta Europa s’è acceso un vivo dibattito sull’opportunità di adottare misure coercitive atte a far sì che tutti siano vaccinati contro la COVID-19. Mentre nei mesi scorsi l’attenzione era concentrata sulla difficoltà di reperire i farmaci e organizzare un’efficace campagna vaccinale, ora l’attenzione è sempre più sulle misure da assumere per convincere quanti (pregiudizialmente no-vax o semplicemente scettici di fronte ai nuovi farmaci) appaiono riottosi dinanzi alla richiesta di vaccinarsi.

Nei giorni scorsi, in Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per contestare le misure adottate dal presidente Macron e reazioni negative si stanno manifestando un po’ ovunque, dato che con l’introduzione del «pass» non soltanto molti sono quasi costretti a farsi somministrazione il vaccino...