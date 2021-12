Il 28 novembre scorso, solo due Cantoni hanno bocciato la Legge Covid: Appenzello interno e Svitto. I numeri di Appenzello interno essendo estremamente ridotti (8.000 votanti), è il risultato di Svitto (80.000 votanti) quello più interessante da analizzare. A fronte di una media nazionale di No che non ha superato il 38%, nel Canton Svitto i contrari hanno invece prevalso col 51,38%. Si tratta della seconda bocciatura, dopo quella del mese di giugno scorso. Svitto era e resta un Cantone ostile al certificato e alla vaccinazione. I dati di inizio novembre indicavano infatti che i vaccinati nel cantone non superavano il 56%. Se la capitale Svitto - che è il comune più popoloso con circa 16.000 abitanti - si è spaccata in due respingendo la Legge con un tirato 50,7 di contrari, la mappa dei comuni...