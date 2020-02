«Non so più come vestirmi, avrò il coronavirus», mi ha confidato Asia dopo aver consultato il blog specializzato del piccolo virologo insubrico. La mia amica in genere sa il fatto suo, ma adesso è entrata nel turbine dell’emotività isterica e di malattie virali assai più pericolose del Covid-19. Una società confrontata a situazioni straordinarie di impatto collettivo può dare il...