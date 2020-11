Nel cattolicissimo Vallese il limite massimo di 10 persone per le funzioni religiose stabilito a fine ottobre nell’ambito delle misure anti-COVID va stretto a un numero crescente di fedeli e anche di preti. La protesta monta. Una petizione è stata lanciata ad inizio novembre accompagnata da una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio di Stato, il PDC Cristophe Darbellay, e al vescovo Jean Marie Lovay. La petizione - che in pochi giorni ha raccolto 1200 adesioni - ritiene che il tetto di 10 anime sia «sproporzionato e ingiusto». A fortiori visto che la maggior parte delle chiese sono spaziose e «possono ospitare centinaia di persone» e che nei luoghi di culto «vengono osservate scrupolosamente le distanze sociali, le mascherine sono indossate o messe a disposizione come i prodotti...